VIDEO - Thed Bjork non tradisce e vince gara-1 a Zandvoort

2 visualizzazioni | 03:13

Seconda vittoria stagionale nel FIA WTCR per Thed Björk, partito dalla pole position a Zandvoort e in testa per tutta la corsa, sul podio col driver svedese chiudono Yvan Muller e il campione del TCR Europe Mikel Azcona.