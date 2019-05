Neuville, si cappotta ad alta velocità al Rally del Cile: illeso dopo un incidente spaventoso

4 visualizzazioni | 01:27

Grande spavento durante il Copec Rally Chile 2019: il pilota Thierry Neuville e il navigatore Nicolas Gilsoul, a bordo della loro Hyundai I20 Coupe, si sono ribaltati dopo un dosso, vettura cappottata e gara conclusa con anticipo per il leader del mondiale. L'equipaggio fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, trasportati in ospedali gli esami hanno escluso fratture o traumi commotivi.