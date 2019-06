La GreenGT guarda al futuro: vincere Le Mans con un'auto ad idrogeno

visualizzazione | 02:55

L'obiettivo è chiaro per l'azienda Green GT: far garggiare delle vetture tradizionali a combustione con un nuovo tipo di auto con energia sostenibile, quelle ad idrogeno. Il traguardo sarebbe la 24 Ore di Le Mans del 2024, tracciato già battuto dal H24Racing in occasione del Test Day in Francia.