Primi botti alla Le Mans: violento contatto tra Gonzalez e Conway nelle prime qualifiche

262 visualizzazioni | 02:20

La Toyota numero #7 guidata da Conway ha impattato contro la vettura di LMP2 DragonSpeed, con Gonzalez al volante alle chicane Ford. Nessuna penalità per i piloti, solo un concorso di colpa: Gonzalez stava rientrando in pista dopo aver commesso un errore, ma in quel momento arrivava Conway.