VIDEO - Il Diario del Cetilar Racing alla 24 Ore di Le Mans, Sernagiotto: "Notte difficile, come sempre"

181 visualizzazioni | 00:55

Per il terzo anno di fila, il team italiano Cetilar Racing prende parte alla 24 Ore di Le Mans. Viviamo da dentro i box l'avventura della scuderia veneta in presa diretta. In questo frammento, Giorgio Sernagiotto ci racconta la sua sessione notturna, segnata da una rimonta fino al decimo posto nella categoria LMP2.