Il Diario del Cetilar Racing alla 24 Ore di Le Mans, Sernagiotto: "Non siamo lontani dai migliori"

Per il terzo anno di fila il team italiano Cetilar Racing prende parte alla 24 Ore di Le Mans. Viviamo da dentro i box l'avventura della scuderia veneta in presa diretta. In questo frammento le impressioni di Giorgio Sernagiotto dopo il secondo stint: "Non siamo lontani dai migliori, è dura ma sono ottimista e convinto che ce la facciamo a portare a casa il nostro obiettivo".