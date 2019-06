Il Diario del Cetilar Racing alla 24 Ore di Le Mans, Pescatori: “3 posizioni guadagnate, bene così"

40 visualizzazioni | 00:34

Per il terzo anno consecutivo il team italiano Cetilar Racing prende parte alla 24 Ore di Le Mans. Viviamo da dentro i box l'avventura della scuderia veneta in presa diretta. In questo terzo video il ds Christian Pescatori esprime tutto la propria soddisfazione dopo un terzo di gara: "Il passo è molto buono e stiamo recuperando posizioni. Il set della macchina è ok e andiamo avanti".