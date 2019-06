Frenata troppo brusca, la Rebellion di Thomas Laurent si schianta contro il muro

730 visualizzazioni | 02:09

La Rebellion numero 3 in prossimità della seconda chicane 'Les Hunaudières' dopo una frenata troppo brusca va in testacoda e bsatte violentemente contro le barriere. Nell'incidente per fortuna la monoposto non si danneggia irrimediabilmente e dopo una lunga sosta ai box la monoposto riprende la propria marcia.