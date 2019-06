VIDEO - 24 Ore di Le Mans con Cetilar Racing: i segreti per un cambio pilota rapido e veloce

La 24 Ore di Le Mans 2019 è alle porte e la Scuderia Villorba Corse per il terzo anno consecutivo si prepara a prendere parte alla gara Endurance più famosa del mondo. Per prepararci a questo appuntamento, il team veneto ci spiega tutta una serie di curiosità sulla velocità e il mondo delle corse: terza puntata sul cambio pilota, un aspetto fondamentale in una gara Endurance.