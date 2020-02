Gara di slitte con capanne, aeroplani e camion: che divertimento al Sunny Sledge 2020!

66 visualizzazioni | 00:59

Il Sunny Sledge 2020 è un'esibizione che si svolge in Russia ormai da quattro anni: in quel di Mamadysh 36 squadre si sfidano a colpi di scivolate sul ghiaccio, in tante categorie diverse. Miglior costume, la slitta più creativa, distanza raggiunta... Il divertimento è assicurato!