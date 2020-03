Brignone, Wierer, Moioli: l'Italia che non molla e sogna la Coppa del Mondo

2.986 visualizzazioni | 02:06

In un momento in cui l'Italia si trova a fronteggiare un'emergenza senza precedenti come quella del Coronavirus, tre magnifiche campionesse, Federica Brignone, Dorothea Wierer e Michela Moioli, si apprestano ad affrontare l’ultimo weekend di gare della stagione che può valere per loro la conquista di tre ambitissime Coppe del Mondo nello sci alpino, nel biathlon e nello snowboardcross.