Brand USA: praticare il baseball nello Iowa

Nel film "Field of Dreams", un contadino dell'Iowa è spinto da una voce a costruire un diamante da baseball sul suo terreno prima che fantasmi di leggende del baseball vi si rechino per giocare. L'iconico film è stato nominato per tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, e da allora ha di fatto costretto gli appassionati a visitare il sito di Dyersville, Iowa.