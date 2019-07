Universiade : Final Shooting Mixed Team Air Pistol Taipei Italia Shooting

76 visualizzazioni | 02:56

Una medaglia vinta in casa, che ha fatto esplodere di gioia il poligono della Mostra d’Oltremare alle Universiadi 2019 di Napoli. Il tiro a segno contribuisce al medagliere azzurro nella kermesse partenopea e per farlo sceglie l’ultimo evento in programma: quello del Mixed Team di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Oro a Taipei.