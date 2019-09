Tiro a segno: Riccardo Mazzetti oro europeo nella pistola automatica 25 metri

27 visualizzazioni | 00:24

Trionfo azzurro nella specialità olimpica della pistola automatica 25 metri senior maschile agli Europei di tiro a segno in corso a Bologna. Riccardo Mazzetti, dopo aver conquistato il pass per Tokyo 2020 grazie all’ingresso in finale, ha vinto l’atto conclusivo mettendosi al collo l’oro continentale.