Thomas Fabbiano, il "cacciatore di giganti" di Wimbledon: la favola del piccolo grande uomo

A 30 anni suonati, dopo una carriera contraddistinta da Challenger e Futures in giro per il mondo, Fabbiano sta vivendo il momento più luminoso della sua carriera e in questo Wimbledon 2019 sta facendo sognare l’Italia, sconfiggendo al primo turno il numero 6 del mondo e due giorni dopo eliminando al 5° set il gigante Ivo Karlovic, più alto di lui di 38 cm. E il sogno continua...