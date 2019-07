VIDEO - Serena Williams in doppio misto con Murray: "Lo faccio solo perché volete vederlo per davvero..."

Andy Murray e Serena Williams insieme sui campi in erba di Wimbledon. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che il britannico e l'americana giocheranno fianco a fianco in doppio misto: "E' un'idea pazzesca ma che mi piace. Ma voi volete davvero vederla questa cosa? Sì, allora la faccio solo per lui".