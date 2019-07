VIDEO - Quando Nadal se la prese con Kyrgios: "Non ha rispetto. Non mi preoccupa uno che fa questi show"

Torneo di Acapulco. Lo spagnolo è visibilmente irritato dall'atteggiamento tenuto in campo da Kyrgios che l'ha battuto nel torneo messicano (video ESPN): "Avrebbe il talento per vincere uno slam o giocarsi le prime posizioni del ranking. Si comporta così e allora merita la sua posizione. Ci vuole rispetto per il pubblico, per l'avversario e se stessi". Cosa si diranno i due a Wimbledon?