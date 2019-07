VIDEO - Nadal: "Kyrgios? Se continuiamo a parlare di lui non smetterà mai di comportarsi così..."

Dopo il successo contro Nick Kyrgios nel secondo turno a Wimbledon, Rafa Nadal parla dell'atteggiamento dell'australiano tornando anche sull'episodio del passante che gli ha fatto perdere la pazienza a un certo punto: "I se no esistono. Se non ami tanto il gioco, è difficile tagliare traguardi importanti. Io non credo sia un cattivo ragazzo ma che abbia perso la sua strada".