VIDEO - La mentalità di Federer: "Ho sprecato una grande chance, ma non mi deprimo e vado avanti"

3.111 visualizzazioni | 01:07

Roger Federer reagisce da campione alla sconfitta subita nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic: "È una questione di mentalità, prendo soltanto le cose positive e vado avanti: non voglio deprimermi per un match che in realtà è stato spettacolare".