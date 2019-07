Kyrgios: "Scuse a Nadal? No, coi soldi che guadagna può prendere una palla sul petto..."

19.703 visualizzazioni | 00:47

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro Nadal, Nick Kyrgios torna sul passante nel terzo set che ha fatto infuriare lo spagnolo ma per cui l'australiano non crede di doversi scusare: "Ha pure vinto il punto, dovrei chiedere scusa perché è una convenzione del tennis? Non mi importa, perché dovrei scusarmi? Voglio dire, Rafa quanti slam ha vinto, quanti soldi ha nel suo conto in banca?".