Kyrgios: "Non mi vedrete mai bere una birra con Nadal ma lo rispetto come tennista..."

VIDEO - Kyrgios: "Non mi vedrete mai bere birra con Nadal ma lo rispetto come tennista..."

148 visualizzazioni | 00:38

Nick Kyrgios nella conferenza stampa dopo il successo contro Thompson commenta così l'imminente sfida con Nadal, con cui nel recente passato ci sono state storie tese: "''E’ improbabile che io e Rafa andremo mai al ‘Dog and Fox’ a bere una birra insieme. Lo conosco come tennista ma fuori dal campo non lo conosco. Che rapporto con lui? Penso ci sia rispetto reciproco, nient'altro".