Djokovic: "Federer dimostra che l'età non conta, ho qualche altro anno di tennis nelle gambe"

A margine della serata di galà di Wimbledon, il numero uno del mondo e 5 volte campione di Wimbledon racconta le emozioni per la vittoria nella finale più lunga del Championship contro Roger Federer: “Ho 32 anni ma non guardo troppo alla mia età, se la mia famiglia e le persone che mi sono vicine e mi sproneranno avrà ancora qualche anno di tennis in cui mi dedicherò anima e corpo a questo match”.