Dalla vittoria di Fabbiano alla "decision" di Andy Murray: tre minuti a Wimbledon, Day 3

Passeggiando tra le vie dell'All England Club, il nostro inviato Simone Eterno ci racconta i momenti chiave della giornata appena conclusa a Wimbledon. Thomas Fabbiano batte anche Ivo Karlovic e accede al terzo turno di uno Slam per la quarta volta in carriera, mentre Andy Murray sceglie Serena Williams come compagna nel doppio misto.