Dalla supremazia di Serena alla "prima volta" della Strycova: tre minuti a Wimbledon, Day 8

Passeggiando tra le vie dell'All England Club, il nostro inviato Simone Eterno ci racconta i momenti chiave della giornata appena conclusa a Wimbledon. Day 8 totalmente al femminile con il programma deidcato ai quarti di finale: Serena Williams non vacilla e in semifinale affonterà l'outsider Strycova, giunta per la prima volta a questo punto del torneo a 33 anni. Con loro anche Halep e Svitolina.