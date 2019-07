Dalla maratona di Fognini agli esordi vincenti di Federer e Nadal: tre minuti a Wimbledon, Day 2

1.199 visualizzazioni | 03:05

Passeggiando tra le vie dell'All England Club, il nostro inviato Simone Eterno ci racconta i momenti chiave della giornata appena conclusa a Wimbledon. Pochi problemi per Federer e Nadal nelle loro gare d'esordio, mentre che fatica per il nostro Fabio Fognini: 3 ore e 23 minuti per battere Tiafoe.