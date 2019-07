Dall'impresa di Berrettini allo sfogo di Fognini: tre minuti a Wimbledon, Day 6

visualizzazione | 03:11

Passeggiando tra le vie dell'All England Club, il nostro inviato Simone Eterno ci racconta i momenti chiave della giornata appena conclusa a Wimbledon. L'uomo del giorno è Matteo Berrettini che annulla tre match point a Schwartzman e vola per la prima volta in carriera agli ottavi in uno Slam. Out Fognini, mentre nessuna sorpresa per i big.