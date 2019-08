US Open: Wawrinka-Sinner 6-3 7-6 4-6 6-3, gli highlights

86 visualizzazioni | 02:46

Le immagini della prima partita di sempre in un main draw di uno slam di Jannik Sinner: l'altoatesino si arrende a Wawrinka in 4 set, 6-3 7-6 4-6 6-3 il punteggio finale che regala allo svizzero il secondo turno dello US Open 2019



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



