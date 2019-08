US Open, Legends Matches: Finale 2002 - Agassi vs Sampras

23 visualizzazioni | 30:40

Una finale al cardiopalma quella tra i due connazionali Pete Sampras e Andre Agassi che per la 34esima volta si scontrano in un match straordinario. Sull'Arthur Ashe Stadium di New York Sampras, testa di serie numero 17, batte il suo eterno rivale in 4 set (6-3 6-4 5-7 6-4), portando a casa il suo quinto major americano e il 14esimo e ultimo Slam della sua carriera.



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



