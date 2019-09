Top 5 US Open: i colpi più belli del Day 6, lob di Nadal, spettacolo Monfils e che difesa di Bublik

480 visualizzazioni | 01:46

Naomi Osaka, Rafa Nadal, Tennys Sandgren, Gael Monfils e Alexander Bublik sono i protagonisti della Top 5 dei colpi più belli visti nel Day 6 degli US Open: qual è il vostro preferito?



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio dello US Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!