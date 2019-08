L'Angolo di Flavia: "Sinner mi è piaciuto tantissimo, è un talento che ci darà molto in futuro"

17 visualizzazioni | 15:13

Flavia Pennetta torna in ESCLUSIVA a Eurosport per commentare gli US Open 2019 nel consueto appuntamento dell'Angolo di Flavia. Il primo turno dello Slam di New York ha testimoniato la crescita di Jannik Sinner, un diamante grezzo che sarà presto pronto a illuminare la scena sui grandi palcoscenici.



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio dello US Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!