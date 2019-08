Fischi, dito medio, intervista provocatoria: Medvedev litiga con il pubblico di New York

251 visualizzazioni | 01:00

Daniil Medvedev approda per la seconda volta in carriera in un ottavo di finale Slam, ma lo fa mettendosi contro il pubblico newyorchese, che lo fischia dopo un brutto gesto del russo nei confronti di un raccattapalle. Poi chiederà scusa ma ormai il danno è fatto.



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



