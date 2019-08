Federer: “La finale di Wimbledon? Più orgoglioso che deluso. L’ho capito in camper coi miei figli"

719 visualizzazioni | 01:26

Nella conferenza stampa di presentazione dello US Open Roger Federer ha spiegato anche come è riuscito a ripartire dopo la grande delusione per la sconfitta a Wimbledon in finale: “I primi giorni è stata dura non lo nego, ho avuto diversi flashback ma mi sono tenuto impegnato col camper in famiglia e ho avuto poco tempo per pensare. C’è comunque più orgoglio che amarezza".



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio dello US Open lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!