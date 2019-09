Berrettini: "Orgoglioso di aver giocato a testa alta con Nadal, questo match mi insegnerà tanto"

844 visualizzazioni | 01:25

Matteo Berrettini commenta in maniera intelligente la sconfitta subita contro Rafa Nadal in semifinale agli US Open: "Questa partita mi farà fare un ulteriore passo in avanti. Mi sono giocato le mie chance con coraggio, sono stato all'altezza di uno dei giocatori più forti di sempre".



L’atmosfera di Flushing Meadows a New York non ha eguali, anche grazie all’Arthur Ashe, il gigantesco campo centrale che rappresenta il cuore dello spettacolo. Il Sogno Americano è nelle mani di Federer, Djokovic, Nadal, Murray…



