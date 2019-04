Top 5: da Serena Williams a Djokovic, la "10 year challenge" dei campioni del tennis

14 visualizzazioni | 01:22

Vincere lo stesso torneo a 10 anni di distanza dalla prima volta o trasformare in realtà i sogni di quando si era ragazzini. Cosa è cambiato in 10 anni per Rafa Nadal, Serena Williams, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e la coppia Roger Federer-Belinda Bencic?



Qui est le meilleur joueur de l’histoire ? Le meilleur entraîneur de tous les temps ? Le meilleur buteur de ceci ou la meilleure performance de cela ? La réponse est simple comme un Top 10 en vidéo daté du 24/04/2019.



Pelé, Ronaldo ou Maradona, comptent parmi les numéros 1 sacrés dans nos Top 10. C’est vous dire le niveau !