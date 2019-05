Roland Garros: Halep-Linette 6-4 5-7 5-3, gli highlights

37 visualizzazioni | 02:55

La detentrice del titolo se la cava anche questa volta, ma come ci ha abituato in passato, deve ancora sudare parecchio e superare un progetto di psicodramma. Simona Halep spreca tre match-point nel secondo set ma riesce comunque ad avere la meglio di Magda Linette: è 6-4 5-7 6-3 il punteggio finale per un match di terzo turno contro Krunic o Tsurenko, sfida interrotta per oscurità.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia dell'11° sigillo. Djokovic, Zverev, Thiem, Fognini e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio del Roland Garros lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!