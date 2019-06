McEnroe: "Polemica tra Thiem e Williams? Tutta colpa dell'organizzazione... e dei giornalisti"

4.621 visualizzazioni | 02:36

John McEnroe, l'autoproclamatosi Commissioner of Tennis, ci spiega cosa è successo veramente in occasione della polemica tra Dominic Thiem e Serena Williams. In realtà l'americana avrebbe voluto un'altra sala, più piccola, per la sua conferenza stampa, ma l'organizzazione ha insistito per darle quella in cui stava l'austriaco. I giornalisti dovrebbero informarsi meglio su quello che succede...



