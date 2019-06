L’Angolo di Flavia: “Nadal incredibile! Rafa riuscirà a superare gli Slam di Federer?”

6.215 visualizzazioni | 10:10

Flavia Pennetta torna in ESCLUSIVA a Eurosport per commentare le fasi finali del Roland Garros 2019 nel consueto appuntamento dell'Angolo di Flavia. Grandi applausi e lodi per Rafa Nadal, vincere per 12 volte il Rolad Garros non è roba da tutti. Ma è roba da Rafa Nadal che in finale batte un bravo Dominic Thiem. Il commento di questo match e tutte le emozioni del torneo affidate a Flavia Pennetta.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia dell'11° sigillo. Djokovic, Zverev, Thiem, Fognini e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio del Roland Garros lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!