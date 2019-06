L'Angolo di Flavia: "Nadal impressionante con Federer! Djokovic-Thiem, errore dell'organizzazione"

1.599 visualizzazioni | 09:20

Flavia Pennetta torna in ESCLUSIVA a Eurosport per commentare le fasi finali del Roland Garros 2019 nel consueto appuntamento dell'Angolo di Flavia. Si è parlato della storia del tennis - il match tra Nadal e Federer - con Rafa davvero dominante grazie alla sua maggiore energia. Flavia fa un po' di polemica per la decisione da parte dell'organizzazione di rimandare l'altra semifinale.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia dell'11° sigillo. Djokovic, Zverev, Thiem, Fognini e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



Gli highlights, i colpi più belli, le interviste, le curiosità… Tutto il meglio del Roland Garros lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!