Favola Caruso! Esultanza commovente dopo il successo su Munar

Questo il match point dell'azzurro, poi la bellissima esultanza. Per la prima volta in carriera, Salvatore Caruso accede al secondo turno di un torneo del Grande Slam. La vittoria per 7-5 4-6 6-3 6-3 contro Munar gli spalanca le porte del Roland Garros: il prossimo avversario sarà il francese Simon.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia dell'11° sigillo. Djokovic, Zverev, Thiem, Fognini e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



