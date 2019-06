11 giugno 1989, Michael Chang vince il Roland Garros a soli 17 anni: "Era scritto nel destino"

visualizzazione | 02:08

30 anni fa in una delle edizioni più emozionanti del torneo parigino, il 17enne Michael Chang compiva impresa dopo impresa, fino al trionfo finale: agli ottavi fa fuori Ivan Lendl recuperando due set di svantaggio, in finale ha la meglio in cinque set sullo svedese Stefan Edberg divenendo il più giovane vincitore di un torneo dello Slam.



La primavera di Parigi ci porta sulla terra rossa del Roland Garros, la casa di un certo Rafael Nadal alla caccia dell'11° sigillo. Djokovic, Zverev, Thiem, Fognini e tutti gli altri sfideranno lo specialista spagnolo. Chi avrà la meglio questa volta?



