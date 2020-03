VIDEO - Nadal e Pau Gasol in aiuto della Croce rossa spagnola: l'obiettivo è raccogliere 11 milioni

Rafa Nadal risponde all'appello della croce rossa spagnola e si presa come testimonial, insieme a Pau Gasol, nella campagna per raccogliere quanto più possibile per combattere l'emergenza coronavirus.