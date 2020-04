VIDEO - Marco Cecchinato si racconta: "Tanta voglia di tornare in campo, di ritrovare il vecchio Ceck"

1.976 visualizzazioni | 32:31

Per questa CALL-Azione Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros 2018 ed ex #16 ATP, è ospite di Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco per parlare di tennis a tutto tondo: dalla crisi di risultati al nuovo inizio con coach Massimo Sartori. Con un promessa a sé stesso: "ritrovare la gioia sul campo e i risultati di due anni fa".