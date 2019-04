VIDEO - Le ATP Finals a Torino nel 2021: il tennis maschile italiano sogna in grande

303 visualizzazioni | 01:45

Torino è stata scelta come grande palcoscenico per il tennis mondiale: per cinque anni ospiterà il torneo più mimportante dopo i quattro slam. Ma il futuro è roseo, lanciato dalla semifinale al Roland Garros 2018 di Marco Cecchinato e alla recente vittoria di Fognini al Master 1000 di Monte Carlo.