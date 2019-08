Juan Martín del Potro, il tennista più forte della sfortuna

4 visualizzazioni | 02:25

Quante volte è stato costretto a rialzarsi dopo l'ennesimo infortunio Juan Martín del Potro? Una carriera costellata da problemi fisici e un enorme potenziale non ha mai indotto l'argentino ad arrendersi alla sfortuna, tenacia che gli ha permesso di essere apprezzato per la sua immensa capacità di non mollare.