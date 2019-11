Il videomessaggio di Maradona a Roger Federer: "Sei stato, sei e sarai sempre il più grande"

1.101 visualizzazioni | 00:48

In occasione dell'esibizione giocata a Buenos Aires da Roger Federer contro Alexander Zverev, il fuoriclasse svizzero ha ricevuto un emozionante videomessaggio dalla leggenda sportiva più amata dell'Argentina, il Pibe de Oro Diego Armando Maradona: "Non c’è nessuno come te: sei stato, sei e sarai il numero uno". Parole che hanno visibilmente emozionato Roger.