Match-point e abbraccio Federer-Bencic: la Svizzera vince la Hopman Cup

La Svizzera conquista la Hopman Cup, torneo di preparazione alla stagione 2019, per la quarta volta nella storia grazie alla coppia composta da Roger Federer e Belinda Bencic, che si impongono sui tedeschi Alexander Zverev e Angelique Kerber. Per Roger si tratta della terza affermazione in carriera.