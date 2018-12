Roger Federer arriva in Australia, festa con i bambini e selfie con l’aragosta

2.167 visualizzazioni | 01:13

Se lo chiamano il Re, un motivo c’è. E va al di là dei soli risultati sportivi. Roger Federer è un signore in tutto, tanto che, appena arrivato in Australia per la Hopman Cup, si è subito recato a conoscere alcuni bambini per festeggiare con loro e come “ricordo” si è scattato un selfie con una aragosta. Lo aveva già fatto lo scorso anno con un quokka.