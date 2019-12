VIDEO - Fognini si arrende a Medvedev nella finale del Diriyah Tennis Cup: gli highlights in 160 secondi

308 visualizzazioni | 02:39

Con un doppio 6-2, il russo supera Fabio Fognini nella finale del Diriyah Tennis Cup (primo storico torneo d’esibizione disputato in Arabia Saudita). Troppo falloso il tennista ligure che non è riuscito a contrastare il russo in entrambi i set.