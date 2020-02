Federer: "Io e Nadal siamo rivali ma anche amici, è bello averlo qui per una serata così speciale"

219 visualizzazioni | 04:37

Il fuoriclasse svizzero visibilmente emozionato racconta l’emozione per aver potuto organizzare questo match a Cape Town contro Rafa Nadal: “Voglio giocare a tennis ancora un po’ ma ho grandi progetti in mente per l’Africa e per raccogliere sempre più risorse per i bambini e le persone che soffrono”.