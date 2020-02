VIDEO - Federer batte Nadal davanti ai 51.954 di Città del Capo: tutto il meglio in 160 secondi

Roger Federer vince in tre set l'esibizione a Città del Capo contro Rafa Nadal davanti a un pubblico da record (51.954 spettatori). Raccolti oltre 3,5 milioni di dollari che andranno a finanziare i progetti della Fondazione di Roger Federer in una serata indimenticabile per il Sudafrica.